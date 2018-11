Arrangør avlyste støttemarkering for Asia Bibi i Oslo etter truslar

innenriks

– Det har komme truslar om å sabotere arrangementet frå personar som har vore kritiske til appellantane, og frå nokre som kallar seg sjølv om «religionskritikarar». Dei har komme med truslar om å starte slåstkamp på arrangementet og provosere muslimar, seier initiativtakar Maha Kamran til Dagen.

Kamran, som sjølv er frå Pakistan, kontakta politiet, som hadde tilbode seg å stille opp med vern. Likevel fall valet på å avlyse fredsmarkeringa, i frykt for at det skulle ende i slåstkamp.

Kamran fortel at stortingsrepresentant Abid Raja (V) hadde takka ja til å komme, men at det ikkje var reaksjonar på deltakinga hans. Derimot var det nokre som reagerte på at leiaren av organisasjonen Ex-Muslims of Norway skulle halde appell. Dette er ei ateistisk protestrørsle med tidlegare muslimar.

Den kristne kvinna Asia Bibi vart dømd til døden i ein lokal domstol i 2010 etter at ho vart tiltalt for å ha komme med blasfemiske utsegner i ein krangel med muslimske nabokvinner då dei jobba på ein gard.

Dødsdommen mot Bibi vart oppheva av pakistansk høgsterett, som for om lag to veker sidan beordra henne lauslaten. Ho vart likevel sitjande i fengsel mens regjeringa i landet forhandla med ytterleggåande islamistar som krev avretting. Styresmaktene har sagt at dei ville tillate at frifinninga blir anka.

I Noreg har Venstre-politikar Abid Raja og Frp-nestleiar Sylvi Listhaug gått saman om å be regjeringa tilby Bibi asyl.

