Færre pasientar med prostatakreft blir behandla med kirurgi eller strålebehandling

Tysdag ettermiddag vart resultata presentert. Prostatakreftregisteret er blant dei til saman 53 medisinske kvalitetsregistera som skal måle behandlinga som ulike pasientgrupper får her i landet.

I tala som vart lagde fram tysdag, går det fram at ni prosent av pasientar med lågrisiko prostatakreft vart behandla med operasjon eller strålebehandling, skriv Dagens Medisin.

Både talet på og del menn som får strålebehandling, har gradvis gått ned i alle risikogrupper og aldrar. Tala viser òg at det er store skilnader i landet på korleis sjukehusa behandlar prostatakreftpasientane.

– Vi ser ein tendens til regionale skilnader òg i behandlingsval for kurativ behandling. Ein høgare del pasientar får radikal strålebehandling i Helse vest, og ein høgare del pasientar blir operert i Helse sør-aust, Helse midt og Helse nord, seier urolog Erik Skaaheim Haug. Han er leiar for Referansegruppa til kreftregisteret for prostatakreft.

Prostatakreft er den vanlegaste kreftforma blant menn. Meir enn 5.000 menn blir diagnostiserte med prostatakreft kvart år. Om lag halvparten av pasientane som vart diagnostiserte med prostatakreft i fjor, var 70 år eller yngre. I 2016 var det færre ein av fem pasientar med prostatakreft som døydde.

