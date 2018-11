Foreslår å gi E-tenesta lettare tilgang til dataovervaking

innenriks

Ifølgje forslaget skal norske nettilbydarar bli pålagde å gi ut informasjon.

Det inneber at alt bruk av sosiale medium og dei fleste store e-post-tenestene vil bli omfatta av forslaget. Søk i slik datatrafikk skal likevel først skje etter rettsleg avgjerd frå hemmelege rettsmøte i Oslo tingrett, fortel NRK.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) meiner omfattande datainnsamlinga vil vere nødvendig.

– Dette er eit forsvarsgrep. Det er slik at ein del av dei hackerangrepa og digitale åtaka vi ser mot Noreg er av dei mest inngripande åtaka utanfrå. Den nye e-lova regulerer digital innhenting på ein måte som gjer at vi kan forsvare oss, seier Bakke-Jensen til NRK.

Bli lagra i 18 månader

Lovforslaget, som no er sendt på høyring, vil påleggje norske nettilbydarar å gi tilgang til knutepunkt der datakablane kjem inn i landet. Derfrå kan den militære etterretningstenesta tappe signala direkte.

Informasjonen skal kunne bli lagra i 18 månader, og i forslaget blir det lagt opp til at eigne advokatar ved Oslo tingrett skal vareta interessene for dei som blir overvaka.

Fagdirektør i interesseorganisasjonen IKT Noreg, Torgeir Waterhouse, seier han er bekymra for korleis dei norske nettselskapa skal bli pålagde å samarbeide, og kor stort hemmeleghald det vil vere rundt det tekniske avlyttingsutstyret. Han synest òg varigheita av kor lenge desse dataa skal bli lagra er problematisk.

Intern usemje

Lovforslaget er likevel svært kontroversielt og regjeringspartia er ikkje einige. Venstre er førebudd på å ta dissens i spørsmålet.

– No må vi vente på svara på høyringane. Vi kjem til å følgje nøye med og så vil det bli ei behandling av dette spørsmålet i regjering. Det er for tidleg å seie om det blir aktuelt å ta dissens på noverande tidspunkt, seier stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Leiar Bjørn-Kristian Svendsrud i Framstegspartiets Ungdom meiner forslaget er hårreisande og at det vil gi sovjetiske tilstandar i Noreg.

– Noreg skal vere ein rettsstat. Det inneber at alle er uskyldige inntil det motsette er bevist, dette lovforslaget gjer det stikk motsette. Det er for meg fullt uforståeleg at den blåaste regjeringa gjennom tidene i Noreg sender eit slikt lovforslag ut på høyring. Det er djupt problematisk at heilt uskyldig nett-trafikk skal kunne bli lagra i 18 månader, seier han og meiner forslaget gir assosiasjonar til George Orwell-romanen 1984.

