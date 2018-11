Forsvarsdepartementet stadfestar at Russland forstyrra GPS-signal under Trident Juncture

innenriks

– Vi følgjer situasjonen nøye saman med relevante styresmakter. Som kjent har Utanriksdepartementet ved tidlegare anledningar teke saka opp med russiske styresmakter, skriv Forsvarsdepartementet i ein e-post til NTB.

Måndag sa Finlands statsminister Juha Sipilä at det er sannsynleg at Russland har stått bak forstyrringar av GPS-signal under Nato-øvinga Trident Juncture.

Barents Observer skreiv i byrjinga av november at passasjerfly i Finnmark hadde opplevd tap av GPS-signal. Den siste tida har òg fly nord i Finland opplevd ustabile GPS-signal.