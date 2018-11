Fregatten Helge Ingstad søkk

innenriks

Fregatten har lege sikra til land med ni kraftige vaierar, sidan kollisjonen med oljeskipet Sola TS torsdag førre veke.

Kystverket opplyste klokka 10 at det berre er radartårnet, og delar av hekken som stikk opp over vassflata. Kystverket ønsker å skaffe oversikt over situasjonen både frå land, sjø og frå lufta, og ventar på tilbakemelding frå Sjøforsvaret for korleis dei planlegg å følgje opp den endra situasjonen.

– Vi fekk varsel i dag tidleg klokka 6.17 om at den ligg djupare i vatnet og at det er fleire vaierar som har roke, så den har sokke ned og lenger ut, seier kommunikasjonsrådgjevar Pål Are Lilleheim i Kystverket til VG.

Kystverket har totalt samla opp 13 kubikkmeter med forureining

Sjøforsvaret skal ha ei presseorientering klokka 11.00 på Haakonsvern.