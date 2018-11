KrF-arar diskuterer nytt parti i lukka forum

innenriks

I lukka grupper på Facebook går diskusjonane høgt om ulike alternativ dersom nestleiar Kjell Ingolf Ropstad lykkast i regjeringsforhandlingane med Høgre, Framstegspartiet og Venstre, stadfestar Tore Christiansen overfor Dagens Næringsliv.

Han har hatt ulike verv i partiet i 28 år og mellom anna vore varaordførar i Øksnes kommune i Nordland.

– Nokre snakkar om å gå til etablerte parti, mens andre er frampå på Facebook om eit nytt parti. Det har ikkje vore noko organisert arbeid, men det er klart at viss mange nok tek dette opp, så vil det jo etter kvart bli meir koordinering, seier Christiansen.

Tidlegare KrF-nestleiar Odd Anders With er ifølgje DN med i gruppa av tidlegare KrF-toppar. Allereie dagen etter at KrFs ekstraordinære landsmøte opna for å gå inn i regjering med Frp, sa With til NTB at han vurderer å melde seg ut etter eit vedtak han omtalte som pinleg, smertefullt og trist.

– Det er inntrykket mitt at det framleis er heite rundar når det gjeld mishagsytringar med det som skjedde både før, under og etter landsmøtet, seier han om KrF-foruma på Facebook.

Ropstad seier til DN at han forstår at mange er skuffa og at det no handlar om å sikre gode gjennomslag for eit attkjennande KrF. Partileiar Knut Arild Hareide som tapte kampen om KrFs vegval, hevdar at han opplever at det er eit samla KrF som no gjer det dei kan for å lykkast med gode gjennomslag.

