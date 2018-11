Mann tiltalt for overgrep på 65 asiatiske jenter

innenriks

Ifølgje den omfattande tiltalen bestilte mannen frå Sunnmøre overgrep i Asia, som han sat og såg på heime. Overgrepa skal ha skjedd i ein periode på over eitt år og mot små jenter heilt ned i 3-4-årsalderen.

Mannen må møte i Søre Sunnmøre tingrett i januar 2019 . Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til NRK seier det er ei alvorleg sak, med ei strafferamme på 21 års fengsel.

Politiet skal ha fått vite om mannen via amerikansk politi, som melde frå til Kripos på bakgrunn av internettaktiviteten til mannen.

Det var avisa Møre-Nytt som omtalte saka først.

Mannen skal ha operert under namnet «grovie4u1» og chatta med mellommenn, som skal ha sørga for at overgrepa vart utført, filma og strøyma til datamaskina hans. I tillegg skal han ha medverka ved å betale, gi instruksjonar og uttrykt at han var tilfreds når overgrepa vart gjort.

Totalt er han tiltalt for 129 tilhøve, der mange blir omtalt som særleg smertefulle eller krenkjande.

Mannen er òg tiltalt for å ha teke bilde undervegs i overgrepa og lagra dei. Frå eitt av overgrepa skal han, ifølgje tiltalen, ha teke 209 skjermbilde. 1. februar 2016 fann politiet om lag 36.000 bilde og filmar som viste seksuelle overgrep mot barn.

Ifølgje politiet er det beslaglagt 330 dataeigedelar, det vil seie CD-plater, VHS-kassetter, Pcar, harddiskar og minnepennar, skriv NRK.

