Nesten 10.000 færre minstepensjonistar det siste året

Det siste året har mengda minstepensjonistar sokke med 6,2 prosent.

I september 2018 var mengda minstepensjonistar 146.400. Total mengde alderspensjonistar var 933.400 ved utgangen av september.

– Nedgangen kjem av at yngre aldersgrupper i gjennomsnitt har høgare pensjonsopptening enn dei eldre pensjonistane, seier seksjonssjef Christian Lien i Nav i ei pressemelding.

Skilnaden mellom aldersgruppene gjeld begge kjønn på grunn av at dei eldste gruppene i større grad var yrkesaktive før folketrygda vart innført i 1967, og difor ikkje har fått pensjonsopptening for heile yrkeskarrieren. Dette gjeld særleg for kvinner som fekk kraftig auka sysselsetjing frå 1960- til 1980-talet.

Det er òg flest kvinner som er minstepensjonistar. 26 prosent av dei kvinnelege alderspensjonistane var minstepensjonistar i september 2018. Blant menn var delen berre 4 prosent.

Det er venta at mengda alderspensjonistar vil vekse i åra framover og passere 1 million i 2021. Ved utgangen av september i år var talet 993.400.

