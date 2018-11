Regjeringa får 16 abortspørsmål i spørjetimen

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) har fått fire skriftlege spørsmål om abortlova, levert av Ap-leiar Jonas Gahr Støre, SV-leiar Audun Lysbakken, Ap-nestleiar Hadia Tajik og stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap).

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har fått eit spørsmål frå SVs Kari Elisabeth Kaski, mens dei andre spørsmåla blir retta til helseminister Bent Høie (H).

Bakgrunnen er Solbergs utsegner i forkant av KrFs vegval om at regjeringa kan forhandle med KrF om endringar i abortlova.

Tajik seier til ABC Nyheiter at det er ei rekkje usvarte spørsmål og at folk må få vite kva som står på spel.

– Vi inviterer regjeringa til å forklare kva slags endringar dei planlegg i abortlova, seier ho.

Kjernen til striden er paragraf 2c i abortlova – som av enkelte blir omtalt som «sorteringsparagrafen» eller «downsparagrafen». 2c opnar for abort etter 12. veke i svangerskapet når det er stor fare for at barnet kan få alvorleg sjukdom – enten som følgje av arvelege anlegg, sjukdom eller skadelege påverknader under svangerskapet.

Òg Solberg har brukt omgrepet «downsparagrafen» – mellom anna på bloggen sin 19. oktober.

Tajik meiner omgrepet er misvisande og seier til ABC Nyheiter at paragraf 2c er nøytralt formulert og dekkjer fleire tusen ulike situasjonar. Helseminister Bent Høie skriv i ein e-post til nettavisa at rettane til kvinner ikkje skal bli svekte, men at Tajik bidreg til å skape uvisse.

