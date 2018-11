innenriks

SV-leiar Audun Lysbakken var først ute. Han ville vite om det er aktuelt for regjeringa å gjere endringar i den mykje omtalte paragraf 2c i abortlova, som opnar for abort etter 12. veke i svangerskapet når det er stor fare for at barnet kan få alvorleg sjukdom.

– Eg har opna for forhandlingar om to område i abortlova i eventuelle forhandlingar med KrF. Det eine er fosterreduksjon, det andre er det som blir oppfatta som eit diskriminerande element i abortlova, paragraf 2c, sa Solberg.

