Folkehelseministeren lovar skulematsvar før påske

innenriks

– Eg ser ekstra på utfordringa i tilhøve til å jamne ut sosiale skilnader, sa Michaelsen i Stortingets spørjetime onsdag.

Men opposisjonen er ikkje overtydd om at dette er noko regjeringa vil satse på. Arbeidarpartiets Ingvild Kjerkol (Ap) viste til forsking og meiner det er openberre gevinstar ved å tilby eit skulemåltid i løpet av dagen, både for folkehelsa og for barn særleg frå familiar som har dårleg råd.

Kjersti Toppe (Sp) viste òg til dei sosiale helseskilnadane i Noreg.

– Vi kan ikkje avgjere kva folk et heime. Men vi kan avgjere at alle ungar skal ha eit sunt og godt måltid på skulen. Kva er grunnen til at regjeringa ikkje gjer det?

– Vi har ein plan, og vi har ein god plan, svara Michaelsen og viste endå ein gong til folkehelsemeldinga.

(©NPK)