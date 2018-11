Høgre-representant meiner French bør betale tilbake utgiftene til staten

innenriks

Høgre-representanten har i ein kronikk i Aftenposten ytra meininga si under overskrifta «Joshua French bør takke Norge». No seier han til Aftenposten at French, sett i lys av at han drog på eit risikofylt oppdrag, bør dekke delar av utgiftene staten hadde med å få han heim

– Det gir eit feil signal dersom staten skal bruke midlane til fellesskapet på å hente ut folk som har brote lokale lover, seier Erlend Larsen.

Pressetalsperson Frode Andersen i utanriksdepartementet opplyser at det blir vurdert om og korleis krav om refusjon knytt til konsulære saker i utlandet kan bli fremma.

Larsen understrekar at poenget hans ikkje er knytt til Frenchs foredragsverksemd.

– Det er ikkje snakk om hemn, men at ein person har eit eige ansvar for det han gjer, og den situasjonen han set seg i. Dei to drog frivillig til Kongo på eit privat risikofylt oppdrag, seier Larsen.

