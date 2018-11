Heftig vêr truar berging av fregatt

innenriks

Meteorologisk institutt melder at Hjeltefjorden frå onsdag kveld vil få dårlegare vêr enn det har vore sidan fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet TS Sola natt til torsdag.

– Vinden aukar tidleg på ettermiddagen. Han kan komme opp i 15 meter i sekundet. Vindretninga vil vere sør til søraustleg. Bølgjehøgda vil då auke opp til ein meter i Hjeltefjorden, seier Øyvind Breivik, leiar for oseanografi og maritim meteorologi, til NRK.

Fregatten ligg nesten under vatn etter at alle stålvaierane rauk tysdag morgon. Planen er framleis å heve skipa, men Forsvaret er no usikker på om det kan bli redda.

Breivik seier det er vanskeleg å spå, men tippar berginga av skipet blir vanskeleg.

– På generelt grunnlag går det jo an å seie at det heilt sikkert ikkje er nokon fordel at det blæs opp. Det er heller ikkje bra at vinden skal blåse på langs av fjorden. Då blir det fleire og høgare bølgjer, seier han.

Sjøforsvaret meiner det skal vere mogleg å heve skipa og frakte det til Haakonsvern, trass i vind og vêr.

– Ein skal løfte fartøyet opp ved hjelp av to kranlekterar. Dei er bestilte og er allereie på veg mot havaristaden, seier Håvard Mathiesen i Forsvarsmateriell

Allereie fredag opplyste Forsvaret at Bua Management AS har fått i oppdrag å støtte berginga av KNM Helge Ingstad med slepebåtar og lekter.

(©NPK)