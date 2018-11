Innvandrararbeidsløysa fell litt

innenriks

Bruttoarbeidsløysa gjekk ned med 0,3 prosentpoeng for befolkninga eksklusive innvandrarar frå tredje kvartal i fjor til same kvartal i år. Men nedgangen var på 0,9 prosentpoeng for innvandrarar. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) tal for tredje kvartal i år.

Innvandrarmennene hadde ein større nedgang i arbeidsløysa enn kvinnene. For innvandrarmenn er arbeidsløysa no 5,2 prosent, mens ho er 6,8 prosent for kvinnene. Nedgangen i arbeidsløyse var størst hos innvandrarane frå EU-land i Aust-Europa.

Innvandrarar frå Afrika har den høgste arbeidsløysa, på 10,6 prosent, følgt av innvandrarar frå Asia med 6,8 prosent.

Blant dei som er norskfødde med innvandrarforeldre i aldersgruppa 15 til 29 år, var arbeidsløysa 3,4 prosent, som er det same som i fjor. For befolkninga eksklusive innvandrarar i same aldersgruppe låg arbeidsløysa på 2,2 prosent. Tilsvarande tal for innvandrarar var 6 prosent.

