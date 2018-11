Røros kåra til den beste kulturkommunen i landet

innenriks

Det går fram av Norsk kulturindeks, som er utarbeidd av Telemarkforsking for åttande gong.

Kommunane i landet blir rangert i ti ulike kategoriar for å måle kulturaktiviteten. Ifølgje forskar Bård Kleppe i Telemarkforsking har kulturaktiviteten generelt vore stabil dei siste åra. Samtidig har det, med litt variasjon, vore dei same kommunane som tronar på topp.

– Det vi ser, er at kulturtilbodet er veldig breitt, og at det er desentralisert. Vi finn høg kulturbruk over heile landet frå nord til sør, seier Kleppe til NTB.

Telemarkforsking har utarbeidd indeksen ved å sjå på bruken og tilbodet av mellom anna muséum, konsertar, kulturskular, frivillige, kinoar, scenekunst, bibliotek og tilbod gjennom Den kulturelle skulesekken.

Ti-på-topp-lista består av Røros på topp følgd av Ål i Hallingdal, Lillehammer, Gloppen, Trondheim, Vågan, Bø i Telemark, Molde, Nord-Aurdal og Stavanger.

Gjennom midlar frå Noregs forskingsråd har Telemarkforsking også sett på kva for strukturelle faktorar som har betydning for kulturtilbod og kulturaktivitet i norske kommunar.

Hovudfunna som er gjort, peikar mellom anna på at alder og inntekt ikkje har betydning for kulturnivået. Utdanningsnivå har innverknad på plasseringa på kulturindeksen, sentrale besøkskommunar har stort sett meir kultur, og kommunar med høgskular har meir kultur, men tilbodet er mindre for barn.

(©NPK)