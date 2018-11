Raudgrønt fleirtal på ny meiningsmåling

innenriks

Dei tre raudgrøne partia Ap, Sp og SV ville fått 86 mandat og fleirtal på Stortinget med tala frå målinga som Opinion har laga for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I tillegg er Raudt inne med ni mandat og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) inne med eitt mandat.

Dei fire partia som forhandlar om neste års statsbudsjett og sonderer om regjering - Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF - får ei samla oppslutning i målinga som tilseier 73 mandat.

Det er langt svakare enn gjennomsnittet av dei tre målingane som er publisert i november før ANB-målinga. Men også her glepp fleirtalet for dei borgarlege, med ei samla oppslutning som ifølgje Poll of polls ville gitt 84 mandat, sjølv med både Venstre og KrF over sperregrensa.

Arbeidarpartiet går fram 1,7 prosentpoeng til 28,3 prosent. Det er den høgaste Opinion har målt Ap til sidan valet i fjor haust.

Frp går mest tilbake og må med ei oppslutning på 10,8 prosent (-2,2) sjå at Senterpartiet er det tredje største partiet i landet med 11,9 prosent (-0,8).

Oppslutninga om dei andre partia ser slik ut med endringar frå oktober i parentes: Høgre 26,2 (+1,2), KrF 3,8 (-1,2), SV 6,0 (+0,1), Venstre 3,7 (+1,2), Raudt 4,9 (-0,2), MDG 3,3 (+0,1) og andre 1,1 (+0,2).

Målinga er basert på 950 intervju gjort 6. - 12. november, altså etter KrFs ekstraordinære landsmøte. Alle endringar er innanfor feilmarginane.

