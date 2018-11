Ropstad ikkje samlande som ny KrF-leiar, meiner sentralstyremedlem

innenriks

Blant dei som ønskte at KrF skulle følgje partileiar Knut Arild Hareides råd om å søkje regjeringsmakt med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, meiner berre 28 prosent at Ropstad er best eigna til å ta over som partileiar dersom regjeringsforhandlingane med Høgre, Frp og Venstre fører fram og Hareide går av.

Blant dei «blå» KrF-arane på i fylkes- og lokallagsnivå seier sju av ti at Ropstad er den beste arvtakaren. Samla har han tilslutning frå 48 prosent, ifølgje NRKs undersøking.

Syversen aktuell

Første nestleiar Olaug Bollestad har berre støtte frå 5 prosent, mens tidlegare parlamentarisk leiar Hans Olav Syversen blir trekt fram av 27 prosent av dei spurde, med nesten like brei tilslutning frå begge leirar.

Fire av ti har ikkje svart på undersøkinga, som vart utført med SMS til 1.617 KrF-arar på i fylkes- og lokallagsnivå.

To dagar etter KrFs ekstraordinære landsmøte var NTB i kontakt med KrFs fylkesleiarar. Blant dei 13 som svarte og ønskte å uttale seg om ny partileiar, peikte tre på Syversen. Fem ønskte ikkje å ha noka meining, to heldt ein knapp på Ropstad og éin peika på Bollestad. To av dei sa at dei håpte dei kommande vekene endar med at Hareide held fram.

Ikkje samlande

Sentralstyremedlem og gruppeleiar for KrF i Trøndelag, Karin Bjørkhaug, er blant dei som åtvarar mot Ropstad som eventuell ny partileiar.

– Vi treng ein samlande leiar, og Ropstad er ikkje eit klokt val med tanke på kva partiet treng no, seier Bjørkhaug til NRK. Ho stod på Hareides side då KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november gjekk inn for å søkje borgarleg regjeringsmakt med 98 mot 90 stemmer.

Verken Ropstad eller Bollestad har ønskt å kommentere utsegnene frå Bjørkhaug.

