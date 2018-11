Meir pappapermisjon har ikkje gitt meir likestilling i arbeidslivet

innenriks

Forskarane har kartlagt foreldrepengeuttak til meir enn 18.000 norske par som fekk barn like før og like etter at fedrekvoten vart utvida frå seks til ti veker i 2009, og har analysert lønns- og karriereutviklinga for para i opptil fem år etter fødselen.

– Vi ser at den auka fedrekvoten verka etter hensikta når det gjeld permisjonsuttak. Fleire fedrar tok permisjon, og den gjennomsnittlege pappapermen vart fire veker lengre, seier forskar Kjersti Misje Østbakken, som saman med Sigtona Halrynjo og Ragni Hege Kitterød står bak rapporten.

– I yrkeslivet ser vi likevel små eller ingen effektar av reforma på lønns- og karriereutviklinga til mødrene i åra etter fødselen, slår ho fast.

Lange fråvær i samband med barnefødsel har ofte vore brukt som forklaring på kvifor kvinner heng etter i lønns- og karriereutviklinga. Analysane i den nye rapporten viser likevel få målbare effektar av fedrekvoteutvidinga på sysselsettinga til mødrer, inntekt, arbeidstid og karriereutvikling.

Samtidig er det slåande kor lite para fordeler fellesperioden i permisjonen mellom seg. I praksis tilhøyrer felleskvoten mor, påpeikar Østbakken.

– Dette er i og for seg ikkje overraskande, sidan det alltid har vore ein klar tendens til at menn tek akkurat så mykje permisjon som dei blir tildelt, seier ho.

Fedrekvoten vart utvida til 15 veker 1. juli i år.

