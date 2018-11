Unormalt mildt i november – kan gå mot rekord

innenriks

– Viss dette vêret held fram, så kan det faktisk skje. Sånn som den næraste veka ser ut, blir det mildt mange plassar, seier statsmeteorolog Trond Lien ved Meteorologisk institutt til NRK.

Eit oversyn klokka 7 torsdag morgon viser at det vart målt over 15 gradar minst sju stader i Møre og Romsdal. Varmast var Ålesund med 16,3 gradar.

Også i Finnmark, særleg i indre strøk, ligg temperaturane godt over det som er vanleg, ifølgje Lien. Mange elver og vatn er framleis utan is, og i staden for snø er det framleis grønt gras mange stader.

Også langs kysten i nord har det vore mildt med temperaturar på opptil fem gradar over normalen.

– Så det gjeld heile Finnmark sjølv om temperatursvingingane er mindre på kysten, seier Lien.

