VG: 43 prosent blir sett under frivillig verjemål utan samtykke

Personar som ikkje er i stand til å ta vare på seg sjølv eller sin eigen økonomi, kan få ei verje. Eit slikt verjemål skal vere frivillig, så lova krev samtykke, men det blir gjort unntak viss personen det gjeld ikkje kan samtykke eller er i stand til å forstå kva eit verjemål er.

Ifølgje VG er det i perioden 1. januar 2014 til 28. juni i år oppretta 22.783 verjemål, der 9.795 – heile 43 prosent – av dei registrerte personane var oppførde som «ikkje samtykkekompetent».

For første halvår av 2018 har avisa gått gjennom kvar sak og så sjekka om fylkesmennene har snakka med dei «ikkje samtykkekompetente» før verjemålet vart oppretta. Her fann avisa at også i 2018 er 43 prosent av verjemåla oppretta utan samtykke. Av dei 1.510 personane som av legar vart vurdert til å ikkje vere i stand til å forstå kva eit verjemål er, var det berre 74 personar som vart kontakta av fylkesmenn.

Delen som blir registrert som «ikkje samtykkekompetente» varierer frå fylke til fylke. Østfold og Agder-fylkene har lågast del med 28 og 31 prosent. Høgast del som ikkje fekk gi samtykke, hadde Møre og Romsdal, Hedmark og Buskerud, med høvesvis 49, 48 og 47 prosent av verjemåla.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) innrømmer at lova er vorten praktisert feil i fleire år og at ho difor no skal bli presisert. Wara ber personar som har fått verje mot sin vilje, om å klage til Fylkesmannen.

