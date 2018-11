Blå KrF-politikar trekkjer seg som toppkandidat

innenriks

– Eg trekkjer meg fordi eg kjenner at for meg personleg og for partiet opplever eg det vanskeleg om Vestland KrF skal starte med ei kampvotering om førsteplassen. Det blir for krevjande for meg personleg, og for KrF vil det berre befeste det som media ønskjer å framstille som ei djup splitting, seier Beate Husa til Dagen.

Dermed blir det ikkje noko kampvotering på nominasjonsmøtet til Vestland KrF på Flesland i Bergen laurdag. Beate Husa representerer Hordaland KrF, og har markert seg som tilhengar av samarbeid mot høgre. Når ho trekkjer seg som kandidat, ligg vegen til listetoppen mest sannsynleg open for Sogn og Fjordanes Trude Brosvik, som er ein Hareide-støttespelar.

– Viss dette kan bidra til at folk kjenner at vi kan gå vidare saman, så tenkjer eg at det kan vere ein positiv ting, seier Husa.

Ho poengterer dessutan at det var venta ein tett kamp om stemmene under nominasjonsmøtet, og at ho ønskjer eit større votum bak seg enn drygt halve nominasjonsmøtet.

(©NPK)