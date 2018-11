Fleirtal i KrF meiner abortsaka var viktig for vegvalet

innenriks

Ein av fire meiner at Solbergs utsegner om at ho er villig til å forhandle om abortlova, var «svært viktig» for KrFs vegval. Nesten fire av ti, 36 prosent, seier at abortsaka var «viktig». Berre ein av ti meiner at Solbergs abortutspel ikkje spelte nokon rolle, ifølgje ei undersøking VG har gjennomført.

Av 1.327 tillitsvalde som fekk spørsmål frå avisa, har 463 svart. Ein av fire meiner at abortsaka ikkje spelte inn då det ekstraordinære landsmøtet med knapt fleirtal, støtta nestleiar Kjell Ingolf Ropstads råd om å søkje regjeringsmakt med Høgre, Framstegspartiet og Venstre.

Frå den «raude sida» – som støtta partileiar Knut Arild Hareides råd om å søkje regjeringsmakt med Arbeidarpartiet og Senterpartiet – meiner sentralstyremedlem og gruppeleiar for KrF i Trøndelag, Karin Bjørkhaug, at gjennomslag i abortsaka må bli gitt stor vekt vidare.

Bjørkhaug seier at endring av paragraf 2c i abortlova – som opnar for abort etter tolvte svangerskapsveke når det er stor fare for at barnet kan få alvorleg sjukdom – vart trekt fram som ei «historisk moglegheit» frå fleire blå delegatar under landsmøtet.

35 prosent av dei som har svart på undersøkinga meiner at KrF bør gå inn i ei borgarleg regjering sjølv om partiet ikkje får gjennomslag for endringar i 2c. Omtrent like mange, 34 prosent, meiner at manglande gjennomslag her gir grunnlag for å søkje regjeringsmakt med Ap og Sp.

