– Nestleiarane bør vurdere stillingane sine, meiner tidlegare KrF-nestleiar

Avsløringane i VG om hittil ukjende møte og det mange oppfattar som ei samkøyring mellom Høgres leiing og Ropstad om abortkøyret hans før KrFs vegval, får stadig fleire i partiet til å reagere.

– Dei to nestleiarane bør alvorleg vurdere stillingane sine, seier With til Dagbladet. Han var statssekretær i begge regjeringane til Kjell Magne Bondevik (KrF) og nestleiar i KrF i fire år.

– Det som har komme tydelegare fram no, er at den relasjonen KrFs nestleiarar har hatt med Høgres leiing, liknar på ein konspirasjon som dei måtte vite ville føre til at partileiaren vart kasta av stolen, seier With og held fram:

– Nestleiarane planla, saman med Høgres leiing, ein konkret strategi for å få blått fleirtal på landsmøtet. Det er ei utoleleg samanblanding som gjer det vanskeleg for oss å ha tillit til slike nestleiarar.

KrF-leiar Knut Arild Hareide seier til NTB at han var kjend med det omtalte møtet mellom Ropstad, Bollestad, statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg og nestleiarane hennar, men at han var usamd i abortutspelet og det som utvikla seg til regjeringsforhandlingar på eit tidspunkt då KrF var midt i prosessen med å velje delegatar til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

