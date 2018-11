innenriks

– Eg var godt kjent med at Ropstad skulle ha det møtet. Eg synest det var flott at han informerte meg. Men så har vi vore usamde om det abortutspelet og at det vart starta regjeringsforhandlingar før vi hadde teke vårt vegval, seier Hareide etter eit møte i KrFs stortingsgruppe måndag.

– Eg har tillit til Ropstad. Vi har snakka godt med kvarandre undervegs i prosessen, seier Hareide.

