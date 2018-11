KrF-topp krev nytt landsstyremøte etter VG-oppslag

innenriks

Ho vil no ta kontakt med partileiinga og be om eit ekstraordinært landsstyremøte slik at partiet kan gå gjennom kva som skjedde og ikkje skjedde i vekene og dagane før det viktige retningsvalet i KrF.

– Er det som står i VG i hovudsak riktig, svekkjer det heile grunnlaget for vedtaket som vart gjort, seier Bjørkhaug til Adresseavisen.

VG skriv måndag at nestleiar Kjell Ingolf Ropstad byrja å bruke argumentet om at det ville vere mogleg å endre abortlova dersom ein gjekk inn i eit samarbeid med Solberg-regjering, etter eit hemmeleg møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høgre-leiinga 11. oktober. Det skal ha vakt sterke reaksjonar internt at han braut interne, vedtekne spelereglar om ikkje å blande inn andre parti i kampen om vegvalet, ifølgje VG.

– Dette verkar som regi frå Høgre og Ropstad. Er dette riktig, er det alvorleg, seier Bjørkhaug.

