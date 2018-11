KrF-toppar vil ha landsstyremøte etter VG-oppslag

innenriks

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug gjekk måndag ut med krav om eit nytt møte og vil no ta kontakt med partileiinga og be om eit ekstraordinært landsstyremøte slik at partiet kan gå gjennom kva som skjedde – og ikkje skjedde – i vekene og dagane før det viktige retningsvalet i KrF.

– Er det som står i VG i hovudsak riktig, svekkjer det heile grunnlaget for vedtaket som vart gjort, seier Bjørkhaug til Adresseavisen.

Ifølgje VG byrja KrFs nestleiar Kjell Ingolf Ropstad å bruke argumentet om at det ville vere mogleg å endre abortlova dersom ein gjekk inn i eit samarbeid med Solberg-regjeringa, etter eit hemmeleg møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høgre-leiinga 11. oktober.

– Alvorleg

Det skal ha vekt sterke reaksjonar internt i KrF at han braut interne, vedtekne spelereglar om ikkje å blande inn andre parti i kampen om vegvalet, ifølgje VG.

– Dette verkar som regi frå Høgre og Ropstad. Er dette riktig, er det alvorleg, seier Bjørkhaug.

Også KrF-fylkesleiar i Akershus Arne Willy Dahl er i villreie over det som no skjer.

– Eg er i villreie over mangelen på intern kommunikasjon i leiinga. Oppslaget sår tvil om at kommunikasjonen har vore god nok, seier han til NTB og viser til at det ikkje ser ut til at Hareide var informert om det hemmelege møtet på Statsministerens kontor.

– Må få oppklart

– Ein annan ting som forsterkar dette, er at ein trekkjer inn andre parti i det som skulle vore ein intern prosess, seier Dahl.

Han meiner at landsstyret bør komme saman så raskt som mogleg.

– Denne saka må vi få oppklart. Det er planlagt eit landsstyremøte på telefon i desember, men eg trur at denne VG-saka gjer at vi bør ha eit fysisk møte raskt. Det kan jo vere andre opplysningar i saka enn det som kjem fram i oppslaget i VG, seier Dahl.

