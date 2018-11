KrF-toppar vil legge regjeringssamtalar på is

innenriks

– Alt som har skjedd mellom (nestleiar Kjell Ingolf) Ropstad og Høgre må fram i lyset før vi kan gå vidare i regjeringsforhandlingane. Vi har ikkje råd til at fleire kaninar dukkar opp av hatten, seier fylkesleiar i KrF Telemark, Erik Næs, til NTB.

Han og fleire andre fylkesleiarar tok måndag til orde for eit ekstraordinært landsstyremøte etter avsløringane i VG om at KrF-nestleiarane Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad hadde møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høgre-leiinga den 11. oktober. På møtet skal abortsaka ha vorte diskutert.

Få dagar seinare gjekk Ropstad opp på talarstolen og fronta abortsaka som eitt av dei viktigaste argumenta for at KrF burde tre inn i Solberg-regjeringa.

Teke på senga

Fleire KrF-arar seier til NTB at dei vart tekne på senga av dei til no ukjende opplysningane om møtet. Måndag fekk kravet frå sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug om eit ekstraordinært landsstyremøte stadig større oppslutning, mellom anna frå fylkesleiarane i Nordland, Hordaland, Akershus og Hedmark – Ingelin Noresjø, Dag Sele, Arne Willy Dahl og Oluf Maurud.

– Vi må få alt på bordet, seier Sele, mens Dahl vil oppfordre partileiinga til å legge sonderinga med den borgarlege regjeringa på is.

– Dei bør i alle fall ikkje gjennomførast enno, seier han.

Òg Maurud meiner regjeringssamtalane bør stansast inntil vidare.

– Det er alarmerande når det kjem fram at det har skjedd brot på ein avtale. Sånn som denne abortsaka har vore køyrd, så verker det i beste fall spesielt at det har vore gjort på denne måten, seier Maurud, som måndag fekk fleire meldingar frå overraska og skuffa partimedlemmer. Han fryktar at saka kan føra til ytterlegare splitting i partiet.

– Det vil i alle fall ikkje bli enklare å samla partiet når sånne ting kjem fram, seier han.

Ikkje gode føremål

Òg Ingelin Noresjø byrjar å bli skikkeleg bekymra for framtida til KrF.

– Eg synest det er trist at så mykje intern informasjon lek ut til pressa, seier Noresjø, som meiner saka først og fremst kan skade KrF som parti.

– Fleire av lekkasjane verker medvitne. Det skakar meg. Dei som gjer dette, har ikkje gode føremål, seier ho og peikar på at det ikkje er gitt at alle lekkasjane kjem frå KrF.

Samtidig vil ho ikkje kritisere nestleiarane Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad for møtet med Høgre-leiinga 11. oktober.

– Eg trur på Ropstad og Bollestad når dei seier at dei ikkje hadde baktankar. Men dei har kanskje vore litt ukloke og ikkje forstått konsekvensane av det dei gjekk i gang med. Strategane i dette sit nok ikkje i KrF, seier Noresjø.

Føler seg lurt

Òg stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold støttar kravet om eit ekstraordinært landsstyremøte. Han seier til TV 2 at han føler seg lurt.

– Ropstad innrømde at Høgres kommunikasjonsavdeling var inne i bildet når det gjaldt abortspørsmålet, men at det var møte på kontoret til statsministeren, og kanskje fleire møte, det har vore heilt ukjent. Viss det vart lagt strategiar der, er det ureint spel, seier Bekkevold.

Statsminister Erna Solberg har ikkje kommentert oppslaget i VG om møtet mellom henne og KrFs to nestleiarar.

(©NPK)