Markert fall på Oslo Børs

Den siste veka har indeksen falle med 2,4 prosent. Måndag vart det omset aksjar og eigenkapitalbevis for 5,15 milliardar kronar.

Equinor var nest mest omset, men fall 1,6 prosent til 205,10 kronar. Andre taparar var Yara som fall 3,5 prosent og Akar BP som fall 3,3 prosent. Subsea 7 fall 2,7 prosent. Fallet i Yara blir forklart med at det måndag vart kjent at finansdirektøren i selskapet går av.

Vinnarane måndag var Telenor som auka 1,1 prosent og oppdrettsselskapa Marine Harvest og Salmar som steig høvesvis 1,9 og 1 prosent.

Ved dei toneangivande børsane i Frankfurt, Paris og London var bildet det same som i Oslo. DAX 30 i Frankfurt fall 0,8 prosent, mens FTSE 100 i London fall med 0,1 prosent. CAC 40 i Paris fall òg tilbake 0,8 prosent. Her fall mellom anna Renault-aksjen heile 8,8 prosent etter at det vart kjent at den øvste sjefen i Renault-konsernet Carlos Ghosn blir tiltalt for å ha underrapportert inntekta si.

Nordsjøolje vart ved børsslutt måndag omsett for 66,3 dollar fatet på spotmarknaden, mens amerikansk lettolje var nede i 56,6 dollar fatet på spotmarknaden. Det er rundt 20 dollar lågare enn prisen var i byrjinga av oktober.

