Mogleg budsjettskisse frå regjeringspartia måndag kveld

– I møtet håpar vi å ha på plass eit budsjettforslag. Det er ikkje heilt klart enno, men det arbeider vi med no, sa finanspolitisk talsmann i Høgre og leiaren til finanskomiteen Henrik Asheim rett før partia møttest til det andre møtet måndag ettermiddag.

– Det er ikkje sikkert vi blir einige i morgon, men vi har god tru på at vi rekk det innan fristen, la han til.

Saker står att

Etter det NTB forstår, er det flytta på drygt 3 milliardar kroner såg langt i forhandlingane. Samtidig blir det streka under at «ikkje noko er klart før alt er klart».

Og KrF-nestleiar og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad strekar under at det framleis er ein lang veg å gå.

– Det står framleis att viktige saker, men eg har tru på og von om at vi får til ei løysing sånn at vi rekk fristen i morgon. Det er framleis fleire prinsipielle spørsmål som må avklarast, sa han måndag ettermiddag.

Barnetrygda

Ein auke av barnetrygda har heile tida vore ei av utfordringane i forhandlingsrommet.

KrF ønskjer i utgangspunktet ei finansiering gjennom auka skatt for dei med over 2 millionar kroner i inntekt, mens Høgre og Frp motset seg ein samla auke av skatte- og avgiftsnivået. Her har det vore fleire ulike forslag til løysing på bordet under forhandlingane.

– Skatteauke er ikkje noko prinsipp i seg sjølv for KrF, seier Ropstad no.

Diskusjonen om momsfritak for netthandel frå utlandet for summar under 350 kroner skal òg vere ei av sakene som framleis står att.

Frist tysdag

Tysdag er den sjølvpålagde fristen for å koma fram til ei semje.

– Det er framleis eit stykke att. Men alle veit at når tidsfristen er i morgon, har vi eit behov for å bli samde snart. Det ligg eit stort press på regjeringspartia om å levere, seier Ropstad. Han rådførte seg måndag med stortingsgruppa si.

Sjølv om fleire ser optimistisk på høvet for å komme i mål innan tysdag, blir det teke atterhald om at samtalane kan landast innan fristen. Det blir òg vist til at ein budsjettavtale må godkjennast i stortingsgruppene til dei fire partia.

Må ha inndekning

Budsjettforhandlarane har tidlegare år vist stor kreativitet i å finne inndekning. Nye og omdiskuterte avgifter på plastposar, flyreiser og sukker har tidlegare skaffa til vegar pengar. Ein slik ny avgift kan likevel vere mindre truleg i år, i og med at KrF skal i sonderingar med regjeringa.

Òg innstrammingar i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma til regjeringa, den såkalla ABE-reforma, har vore brukt til å henta pengar. Tidlegare har ein òg skove på planlagde investeringar eller teke ut auka utbytte frå statlege selskap for å skaffe midlar.

I fjor flytta partane på rundt 5 milliardar kroner samanlikna med det opphavlege forslaget til regjeringa. Men då var både Venstre og KrF motpartar for regjeringspartia i forhandlingane.

