Nærmar seg heving av fregatten

– Det har vore ei roleg natt. Vi jobbar vidare med planane for heving og flytting av fartøyet, opplyser kommunikasjonssjef Hilde Tank-Nielsen i Forsvarsmateriell til NTB.

Søndag kom kranbåten Gulliver til Hjeltefjorden, der fregatten ligg under vatn.

Den Luxembourg-flagga kranbåten skal, saman med søsterskipet Rambiz, løfte den havarerte fregatten opp frå vatnet og frakte han til Haakonsvern.

– Store krefter i sving

Tysdag kjem Rambiz også fram til Hjeltefjorden, og dei to kranfartøya vil då bli klargjorde til bergingsoperasjonen, som ifølgje Forsvaret vil skje i løpet av dei næraste dagane.

– Det er framleis betydeleg risiko for at fartøyet kan gli ut på djupare vatn. Det er store krefter i sving, og fleire faktorar påverkar situasjonen, opplyser Sjøforsvaret og trekkjer fram faktorar som vêrforhold, stabiliteten til fregatten slik han ligg no og dessutan risikoen for forureining.

Fregatten skal ha opp mot 385.000 liter diesel om bord. 15.000 liter har til no leke ut av skipet, ifølgje Kystverket.

Eitt forsøk

Å heve fregatten blir ein krevjande jobb, og bergingsmannskapa får berre eitt forsøk til å berge skipet, ifølgje bergingsekspert Georg Eide.

– Eg forstår det slik at fregatten ligg i unnabakke, så du må ha han med deg i første forsøk. Viss ikkje, kan han gli ned i djupet. Du har ikkje høve til å prøve deg fram, seier Eide til Dagbladet. Han har røynsle frå berginga av fleire skip, mellom dei lasteskipet Rocknes, som kantra i 2004.

Helge Ingstad veg 5.000 tonn, men er i tillegg fylt med vatn og vil derfor vege betrakteleg meir. Under redningsoperasjonen skal fartøyet hevast sakte, mens det kontinuerleg blir tømt for vatn.

Dei to kranbåtane har ein løftekapasitet på til saman 7.300 tonn.

