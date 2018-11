innenriks

Skatteinngangen, som er omtalt i Finansavisen, er berekna før oljeprisen fall i november, men trass dette er det lite truleg at inntektene for heile året blir mindre enn anslaget til finansdepartementet for statsbudsjettet, skriv avisa.

For bedrifter utanfor oljesektoren har skatteinngangen gått ned med 6 milliardar kroner i dei ti første månadane av året.

Personskatten, som står for 78 prosent av totalen, har i år vakse med 3,9 prosent.

(©NPK)