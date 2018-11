Stiftingstilsynet opprettar tilsynssak mot mirakelpredikant

innenriks

Laurdag avslørte VG at predikanten Svein-Magne Pedersen samlar inn store pengesummar til nødhjelpsprosjekt som ikkje eksisterer.

– Bakgrunnen for tilsynssaka vår er opplysningar som kjem fram i medieoppslag, og som gjev risiko for at det kan finnast tilhøve som inneber brot på reglane i stiftingslova og dei vedtektsfesta avgjerdene til stiftinga, heiter det i eit brev frå Stiftingstilsynet til Misjonen Jesus Leger, skriv VG måndag.

Pedersen har samla inn pengar frå gjevarar med opplysningar om at stiftinga hans Misjonen Jesus Leger har 24 barneheimar i India og 2.000 munnar å metta. VGs gransking viste at nødhjelpsprosjekta ikkje eksisterte. Saka vart møtt med sterke reaksjonar og krav om politietterforsking.

Etter at VG sette søkjelys på saka, har Pedersen erkjent at han ikkje har hatt oppfølging med barneheimane dei siste tre åra, mellom anna fordi dei vart overlatne til ei anna stifting.

Svein-Magne Pedersen har ikkje ønskt å la seg intervjua, men har i staden kommunisert via advokaten sin John Christian Elden. Elden har tidlegare skrive i ei utsegn til VG at det viktigaste for Misjonen Jesus Leger har vore å hjelpe. Dei skal ha innretta seg etter opplysningar frå samarbeidspartnarane sine i India, og stiftinga har ikkje har hatt nokon grunn til å tvile dette.

