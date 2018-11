innenriks

Politiet fekk melding om brannen klokka 8 måndag morgon.

– Dette skal vere snakk om eit næringsbygg, så det bur ingen menneske i dette bygget. Nødetatane på staden har gjort greie for alle dei personane som jobbar der. No blir det jobba for fullt med å sløkke flammane, seier operasjonsleiar Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Huset som står i brann, er eit butikklokale i St. Hans Gate midt i Stavanger sentrum.

