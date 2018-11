Færre innvandrarar gir framleis svak folkevekst i Noreg

innenriks

Det budde 5.323.900 menneske i Noreg 1. oktober i år, ifølgje SSB. Folketalet voks med 11.600 i 3. kvartal og er den svakaste veksten sidan 3. kvartal i 2006.

I 3. kvartal i år vart det født rundt 14.800 barn, mens rundt 9.500 personar døydde. Det gav eit fødselsoverskot på 5.300. Talet på fødde var nærare 300 lågare enn tilsvarande kvartal i fjor, og talet på fødslar har gradvis gått ned dei siste åra. Samtidig var det nærare 100 fleire dødsfall i same kvartal.

Det er nedgangen i talet på innvandrarar som bidreg mest til nedgangen i folkeveksten i Noreg. I 3. kvartal innvandra 15.600 personar til landet. Det er 1.200 færre enn same kvartal i fjor, og ein må tilbake til 2006 for å finne lågare tal for same kvartal.

9.300 utvandra frå Noreg i 3. kvartal i år, rundt 600 færre enn i fjor, og nettoinnvandringa enda på 6.300.

Folkeveksten var størst i Oslo, der folketalet auka med 3.400. Den sterke veksten hengjer saman med eit stort fødselsoverskot og eit solid innflyttingsoverskot. 2.500 vart fødd, 960 døydde, 15.800 flytta til Oslo og 13.900 flytta frå Oslo.

Folketalet auka i alle fylke bortsett frå Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark.

(©NPK)