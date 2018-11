Haugli greip til tvinga lønnsnemnd: – Hadde ikkje noko val

innenriks

Ho viser til at Helsetilsynet har konkludert med at det vil vere umiddelbar fare for liv og helse dersom NHOs varsla lockout hadde vorte sett i verk frå onsdag av.

– Då hadde eg ikkje noko anna val enn å avbryte konflikten. Eg har ikkje høve til å overprøve dei faglege vurderingane til Helsetilsynet, seier Haugli, som tysdag informerte resten av regjeringa om avgjerda og kalla partane inn til møte på kontoret sitt.

Ho ønsker ikkje å svare direkte på om NHO har sett henne i ei klemme ved å gå til det uvanlege steget å vilje stengje ute i alt 501 sjukepleiarar frå arbeidsplassane deira.

– Lockout er eit legitimt våpen i ein konflikt. Men samtidig har partane ansvar for å bruke dette på ein måte som ikkje rammar uskyldige pasientar, seier arbeidsministeren.

– Eg beklagar sterkt at vi har komme i denne situasjonen. Partane burde greidd å løyse denne konflikten, slik vi har tradisjon for i Noreg, seier ho.

Det er tredje gongen på to og eit halvt år at Haugli grip til tvungen lønnsnemnd for å løyse ein arbeidskonflikt i privat og offentleg helsevesen.