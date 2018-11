Hemmelege delar av rapport om terrorsikring er offentleggjort

innenriks

I alt har Riksrevisjonen, Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid nedgradert 67 sider på oppfordring frå Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det tyder at det offentlege no får innsyn i kapitla 4 til 9 i rapporten.

Kapitla er framleis delvis gradert og sladda. Dette gjeld omtale av politiet og Grunnsikringa til Forsvaret av skjermingsverdige objekt, bruken av sikringsstyrkar og dessutan ulike tryggleiksvurderingar.

Riksrevisjonen presiserer at sidan ikkje heile rapporten kan offentleggjerast, vil det som no er opna, kunne gi eit misvisande bilde. Det er til dømes ikkje mogleg å nedgradere omtale av Den operative evna til heimevernet.

Regjeringa har fått massiv kritikk for arbeidet sitt med objektsikringa. I to rapportar frå høvesvis oktober 2016 og juni 2018 har Riksrevisjonen konkludert med svært alvorlege manglar i arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygningar mot terror og åtak. Riksrevisjonen meiner at arbeidet ligg langt på etterskot.

Kontrollkomiteen har i alt halde fire høyringar om saka, to opne og to lukka. Det er venta at komiteen vil komme med innstillinga si i slutten av denne månaden.

