Regjeringa på kollisjonskurs med EU om talet på dagar med postlevering

innenriks

Regjeringa vil før jul legge fram eit lovforslag som inneber at postombering berre skal skje vekselvis to og tre dagar i veka. Ei slik halvering er i direkte strid med EU-reglane i postdirektivet som vart ein del av norsk lovgiving i 2016, skriv Dagens Næringsliv. Der står det tydeleg at EU og EØS-landa er pålagt å ha minimum fem dagar i veka med utdeling av post.

Samferdselsdepartementet reknar med å spare fleire hundre millionar kroner i statstilskot til Posten ved å halvere talet på dagar med postombering. Posten ønsker òg sjølv å redusere talet på dagar med postombering fordi mengda med vanleg post har minka kraftig på grunn av digitalisering og e-post. I 2016 slutta Posten med postombering på laurdagar.

Ifølgje Dagens Næringsliv vil regjeringa førebels ikkje gå nærare inn på korleis halveringa av postutdelinga skal gjerast i praksis for å vere i tråd med direktivet, eller om den norske endringa er teke opp med EØS-kontrollorganet ESA. I ein e-post frå Samferdselsdepartementet til avisa heiter det at «Departementet vil komme tilbake til spørsmål vedrørende EUs postdirektiv i forslaget til Stortinget».

Ifølgje avisa har regjeringa tidlegare vore inne på at fleire postboksar ved postkontora og i post i butikk-punkta kan vere ei løysing for å innfri direktivet. For sjølv om sjølve omberinga skal reduserast, vil sorteringa av post ut til dei ulike postterminalane gå som vanleg.

