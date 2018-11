Regjeringa stansar sjukepleiarstreiken med tvinga lønnsnemnd

innenriks

Regjeringskjelder stadfestar overfor avisa at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har informert dei parlamentariske leiarane og regjeringa om avgjerda.

Etter den over tre veker lange sjukepleiarstreiken, har NHO varsla lockout frå og med onsdag morgon. Det tyder at alle av dei 500 sjukepleiarane det er varsla plassoppseiing for, og som blir omfatta av avtalen mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikkje får gå på jobben. Det inkluderer sjukepleiarar ved sjukeheim, pasienthotell, respiratorteam, heimetenester, rehabilitering, kirurgiske avdelingar og ved ein alarmsentral.

Regjeringa lener seg på vurderingane til helsedirektøren når dei no grip inn i arbeidskonflikten med tvinga lønnsnemnd.

Sjukepleiarstreiken vart sett i gang 25. oktober, då Norsk Sjukepleiarforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikkje greidde å bli samde. Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipp. Sjukepleiarforbundet ønsker å heve dei låglønte og innføre ein kommunal lønnsstige, med fleire trinn enn dei har i NHO.