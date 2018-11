Sjukepleiarstreiken kan bli stoppa i dag

innenriks

Situasjonen blir vurdert som så kritisk at regjeringa ønsker å gå inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre at 65 helsebedrifter stanser opp onsdag morgon. Det er forventa at ein rapport frå helsestyresmaktene vil bli lagt fram tysdag, der ein ser på konsekvensane av ein lockout.

Direktøren i Helsetilsynet kartlegg om ein lockout for NHOs sjukepleiarar vil utgjere ein fare for live og helse. Dersom rapporten er eintydig i sine konklusjonar, vil regjeringa truleg gå inn med tvungen lønnsnemnd.

Sjukepleiarstreiken blei igangsett 25. oktober, då Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikkje greidde å komme til semje. Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipp. Sjukepleiarforbundet ønsker å heve dei låglønte og innføre ein kommunal lønnsstige, med fleire trinn enn dei har i NHO.

Ein stopp av streik eller lockout er det arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som set i verk. Rikslønnsnemnda bestemmer så kva lønningane blir.

(©NPK)