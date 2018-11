Tre personar til sjukehus etter blokkbrann i Ålesund

innenriks

– Ein av dei var medvitslaus, men vi har ikkje kjennskap til skadeomfanget per no. To vart køyrde til sjukehus og ein til legevakt, alle med røykskadar, seier operasjonsleiar Erik Mikaelsen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han opplyser vidare at elden er stadfesta sløkt, over ein time etter at det først vart meldt frå om brann til politiet.

– Åstaden er gjennomgått, og det er ingen inne i leilegheita der brannen oppstod. Alle nærliggande leilegheiter er gjennomsøkte og alle er evakuerte. Heile blokka vil bli gjennomgått, opplyser Mikaelsen vidare.

Brannvesenet har halde på med evakueringa sidan brannen vart meld noko før klokka 11 . Det vart sendt røykdykkarar inn i den tolv etasjar høge blokka i Sjømannssveien 10 der det bur 75 personar.

Politiet opplyser at bebuarar vest for blokka kan køyre ut via ein port ved Color Line Stadion. Fartsgrensa i området er sett ned til 40 kilometer i timen på E136 forbi brannstaden. Dette er hovudfartsåra inn til Ålesund sentrum.

Åtte brannbilar, fem politibilar og fleire ambulansar rykte ut etter at meldinga kom om kraftig røykutvikling frå 8. etasje i bygget som ligg rundt hundre meter frå Ålesund brannstasjon.

