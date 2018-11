– Samarbeid er ikkje å stikke knivar i kvarandre, seier skuffa Siv Jensen om taxfree-finta til KrF

innenriks

Jensen deler frustrasjonen i partiet sitt etter at KrF nulla ut taxfree-sigeren til Frp frå 2014 same dag som det borgarlege budsjettforliket kom på plass.

– Eg er både forundra og skuffa over KrF, trass i at eg meiner budsjettavtalen vart bra. Men det er ikkje greitt å drive denne typen forhandlingar og ri to hestar samtidig. Det gir ingen god inngang til regjeringsforhandlingar, der det er avgjerande at ein har gjensidig tillit til kvarandre, seier Jensen til NTB.

Toppa seg

Få timar før KrF signerte budsjettavtalen med regjeringspartia Høgre, Frp og Venstre tysdag kveld, sørgde KrF for å avvikle høvet til å kjøpe to flasker ekstra vin i taxfree for alle som ikkje kjøper tobakk.

Det førte til at det etterfølgjande gruppemøtet til Frp gjekk ein time på overtid. Stortingsgruppa sa til slutt ja til budsjettavtalen med tolv mot ni stemmer.

– Gruppemøtet er ein reaksjon på taxfree-finta som kjem i kjølvatnet av ein lang periode med mange harde utfall og karakteristikkar av oss, våre tillitsvalde og veljarane våre. Vi er vortne omtalt som kalde menneske og mykje anna. Det er tøffe påstandar som treffer hardt. Det toppa seg i går, seier Jensen.

«Knivstikking»

Frp-leiaren etterlèt ingen tvil om at det blir ytst krevjande både med sonderingar og eventuelle forhandlingar.

– Samarbeid handlar ikkje om å stikke knivar inn i dei ein skal samarbeide med, men om å finne ein balanse. Det har vi klart så langt. Fordi ein har respektert kvarandre gjensidig. Men eg må seie at utgangspunktet no er veldig dårleg, seier Jensen til NTB.

– Korleis ser du for deg å komme vidare?

– Vi må starte med at KrF tek inn over seg at dei har teke eit val om å prøve med oss. Då kan dei ikkje halde fram med å ri to hestar samtidig. Først og fremst må vi byggje tillit. Vi må ha samtalar over tid. Dette er ikkje gjort over natta. Taxfree-finta er heilt klart ei stor ripe i lakken, seier Frp-leiaren.

Mange utfordringar

Ho understrekar at politisk gjennomslag for Frp vil vere langt viktigare enn å sikre ei borgarleg fleirtalsregjering.

– Alle våre tillitsvalde og veljarane våre kan vere trygge på at forhandlarane våre vil jobbe knallhardt for gjennomslag for Frp-politikk, seier Jensen.

– Vil dykk reversere taxfree-finta i regjeringsforhandlingar?

– Veldig mykje vil liggje på bordet i dei forhandlingane. Men før vi kjem dit, har vi ein stor jobb å gjere med å byggje opp tillit. Eg opplever at Kjell Ingolf Ropstad er til å stole på. Men det ligg mange utfordringar her no.

