Ap og LO meiner NHO og regjeringa har trigga EØS-motstand i fagrørsla

innenriks

Støre og Gabrielsen åtvara begge kraftfullt mot EØS-opprøret som har byrja å spreie seg i fagrørsla, då dei innleidde under LO Stats kartellkonferanse onsdag.

Dei legg begge skylda på regjeringa og arbeidstakarsida – ikkje på avtalen i seg sjølv.

– Eg vil gå så langt som å seie at arbeidsgivarane har plassert ei bombe under EØS-avtalen med åtferda si. Og regjeringa sit med fyrstikkene i handa, proklamerte Gabrielsen.

– Det gjeld å ikkje rette bakar for smed. Dette handlar først og fremst om ei regjering som steller seg passivt til utfordringane til EØS-avtalen, sa Støre.

– Undergrev tilliten

Det skapte sjokkbølgjer langt inn i LO og Arbeidarpartiet då Fellesforbundet største avdeling – Avdeling 5 i Bergen – nyleg vedtok å seie nei til EØS-avtalen.

Ifølgje Klassekampen kan heile LO vippe over på nei-sida, dersom Fellesforbundet følgjer vedtaket til Bergensavdelinga.

Eit viktig bakteppe var ei avgjerd frå tariffnemnda i haust om at arbeidsgivarane ikkje skal vere pålagt å betale reise, kost og losji for utanlandske arbeidstakarar som reiser til Noreg for å jobbe. Dette er ei sak fagrørsla har vunne fram med i tre rettsinstansar i Noreg, men som NHO valde å klage inn for ESA, der dei fekk medhald.

– Når arbeidsgivarar i privat sektor ikkje respekterer rettsavgjerder, men tek saker vidare inn til ESA, då blir tilliten undergraven, sa Gabrielsen.

– Farleg strategi

Gabrielsen åtvara arbeidsgivarsida om at stadige omkampar i ESA er ein farleg strategi som har nøra opp under den motstanden som no veks fram mot EØS-avtalen i fagrørsla.

– Ved å ta omkampar om saker som allereie er avgjort, har dei bidrege til å undergrave oppslutninga ute blant medlemmene våre. Det bør vere eit kraftig signal til NHO og landsforeiningane deira, uttalte han.

Gabrielsen seier dette uroar han fordi EØS-avtalen er den desidert viktigaste årsaka til at norske bedrifter enkelt kan konkurrere i Europa på like vilkår med utanlandske konkurrentar.

– Passiv regjering

Gabrielsen og Støre skyldar òg regjeringa for å ha bidrege til EØS-motstanden.

– Regjeringa gøymer seg bak EØS-avtalen i iveren sin etter auka privatisering og kommersialisering, sa Gabrielsen.

Støre meiner regjeringa ikkje bruker moglegheitene som ligg i avtalen til å setje i gang tiltak for å motverke sosial dumping og andre uheldige konsekvensar av avtalen eller moglegheita til å seie nei til delar av avtalen.

– Mens den raudgrøne regjeringa kjempa innbite mot sosial dumping og for allmenngjering, er denne regjeringa heilt passiv, hevda Støre.

Åtvara mot kjøttvekta

Støre åtvara EØS-motstandarane i fagrørsla om å tru at ting vil bli betre utan avtale.

– EØS-avtalen sikrar at det vesle, opne og omgjengelege landet vårt får like rettar og rettsvern når vi ferdast ute med varer, tenester, folk på jobb, forsking og utdanning, sa han.

– Dei andre kan ikkje bruke kjøttvekta mot oss, fordi vi har eit rettsvern. I den urolege tida vår vil vi vere meir utsette for retten til den sterkaste utan EØS-avtalen, åtvara han.

(©NPK)