Bygginga av Johan Castberg er i gang

Equinor reknar med at utbygginga til saman vil ha ringverknader tilsvarande 47.000 årsverk i Noreg i utbyggingsfasen.

Onsdag gjekk startskotet for produksjonen hos Kværner på Stord, med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til stades.

Kværner skal stå for bygginga av modulane til plattformdekket, og dessutan samankoplinga og integrasjonen av dekksmodulane med skroget. Dekket skal installerast på det 200 meter lange produksjonsskipet, som skal stå fast på Johan Castberg-feltet i 30 år etter den planlagde produksjonsoppstarten i 2022.

– Dei fleste modulane vil bli leverte av norske verft, opplyser Kværner.

Springbrett

På topp vil arbeidet involvere omtrent 2.000 Kværner-tilsette og personell hos underleverandørar. Inkludert ringverknader for underleverandørar, tenesteleverandørar og liknande er det venta at kontrakten genererer arbeid for omtrent 4.800 personar, ifølgje selskapet.

– Vi kan seie at Equinors Johan Castberg er eit verdifullt springbrett til framtidige utbyggingsbehov i Barentshavet, som vil vere eit svært viktig havområde for Kværner med tanke på framtidig aktivitet ved anlegga våre i Noreg, seier konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner.

Singapore og Dubai

Bygginga av dei to andre store puslespel-bitane til produksjonsskipet er allereie godt i gang. Skroget blir bygd i Singapore, og dreieskiva blir bygd i Dubai, opplyser Equinor.

Partnarskapet på Johan Castberg består av operatøren Equinor (50 prosent), Eni (30 prosent) og Petoro (20 prosent).

Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er venta å vere på rundt 49 milliardar kroner. Det blir anslått at investeringane ved å drifte feltet er på rundt 1,15 milliardar kroner årleg. Det vil utgjere rundt 1.700 årsverk nasjonalt, med rundt 500 årsverk i Nord-Noreg.

