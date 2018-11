Endringar i statsbudsjettet 2019

innenriks

– 350-kronersfritaket for moms på netthandel frå utlandet blir fjerna frå 1.1.2020.

– Den nye satsen for barnetrygd blir 1.054 kroner månaden og vil gjelde frå 1.3.2019.

– Auka minstepensjon for einslege alderspensjonistar med 4.000 kronar frå 1.9.2019.

– Bustøtte blir auka slik at einslege alderspensjonistar med minstepensjon ikkje mistar bustønad ved auka minstepensjon med 4.000 kroner.

– Omlegging av barnetillegget for uføre. Fleirtalet er einige om å auke taket i barnetillegget for uføre frå 95 til 99 prosent av tidlegare inntekt med verknad frå 2020 og framover.

– Color Line får likevel ikkje flagge ut Kiel-ferjene etter at KrF fekk gjennomslag for å stanse ei forskriftsendring for utanriksferjer.

– Auka trinnskatt – innslagspunktet i trinn 4 blir redusert med 28.500 kroner.

– Det planlagde kuttet i støtte til glutenfri mat blir 200 millionar kroner mindre enn først foreslått.

– Eingongsstønad (foreldrepengar) for dei som har vore lite i arbeid, blir auka frå 63.000 til 83.000 kroner

– Tryggleikstiltak innan helse-, familie- og justissektoren blir auka.

– Enova blir styrkt med 100 millionar kroner, og klimatiltak i kommunane aukar med 50 millionar kroner.

– Datasenter som produserer kryptovaluta skal betale ordinær elavgift frå årsskiftet.

– Pressestøtta blir auka med fem millionar kroner. I tillegg får samiske aviser fem millionar kroner.

– 100 millionar kroner ekstra i tilskot til breibandutbygging i distrikta.

