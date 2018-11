Frp-opprør skakar Solberg før sonderingar med KrF

innenriks

To flaskar vin var dropen som fekk Frp-begeret til å renne over. Veker med frustrasjon over harde utfall frå KrF-leiren fekk fritt utløp og var nær ved å torpedere budsjettsemja seint tysdag kveld. Etter eit rasande møte på kammerset enda eit knapt fleirtal av Frps stortingsgruppe, 12 mot 9, med å seie ja til budsjettforliket.

Jensen seier til NTB at ho deler frustrasjonen i eige parti etter at KrF saman med resten av opposisjonen tysdag sørgde for å avvikle høvet til å kjøpe to flaskar ekstra taxfree-vin i staden for tobakk. Ein klar Frp-siger frå 2014 vart dermed nulla ut.

– Samarbeid handlar ikkje om å stikke knivar inn i dei ein skal samarbeide med. Det handlar om å finne ein balanse. Det har vi klart så langt. Fordi ein har respektert kvarandre gjensidig. Men eg må seie at utgangspunktet no er veldig dårleg, seier ho.

Dempe gemytta

Til NRK seier Frp-leiaren at ho ikkje har den tillita som trengst for å setje seg ned og diskutere viktige saker med KrF.

– Nei, det har eg ikkje, seier Jensen.

Statsminister Erna Solberg gjorde onsdag alt ho kunne for å avdramatisere feiden mellom Frp og KrF og roe gemytta.

I møte med pressa etter spørjetimen på Stortinget tok ho gong på gang opp at dei fire partia på borgarleg side må setje seg roleg ned, snakke saman, lufte ut og senke temperaturen. Berre slik kan dei snakke saman om vanskelege saker og finne gode kompromiss.

– Alle dei fire partia har absolutt mykje å tene på å få ei fleirtalsregjering, meiner ho.

– Frp har lyst til å sitje i regjering

KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad, som skal leie sonderingane til partiet med regjeringa, tek på si side uroa i Frp med stor ro. Han fryktar ikkje at bråket vil stikke kjeppar i hjula for regjeringsprosjektet.

– Frps politikarar er profesjonelle og vande med å handtere usemjer. Sånn som eg kjenner Frp, har dei lyst til å sitje i regjering, seier Ropstad til NTB på veg ut frå gruppemøtet til KrF på Stortinget etter spørjetimen.

Han tek opp att at det ikkje er nokon grunn til å vere overraska over at KrF røysta for forslaget om å stramme inn taxfree-ordninga og viser til at KrF tok dissens på saka i 2014 og så seint som i februar i år fremja eit eige forslag om innstrammingar.

Lufte ut raseriet

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde opnar på si side for å avvikle heile regjeringsprosjektet.

– Det er ikkje taxfree-ordninga som er viktig her. Det viktige er uheiderleg spel – og korleis KrF handsamar medmenneske og politiske motstandarar, seier Tybring-Gjedde til Stavanger Aftenblad.

Mykje frå budsjettavtalen må reverserast i ein regjeringsavtale om det skal vere aktuelt å sitje i regjering med KrF, meiner han.

Fleire av kompromissa i budsjettforliket smertar dei blåblå, som fjerning av momsfritaket for netthandel under 350 kroner frå utlandet, oppjustering av barnetrygda, og dessutan høgare skatt for høgtlønte.

Langt fram

Det har vore innleiande sonderingar mellom regjeringspartia og KrF parallelt med budsjettforhandlingane, men dei har stort sett handla om praktiske spørsmål.

Jensen meiner det framleis er eit stykke fram til dei fire partia kan byrje å snakke om politikk:

– Først og fremst må vi byggje tillit. Vi må ha samtalar over tid. Det er ikkje gjort over natta. Vi må starte med at KrF tek inn over seg at dei har teke eit val om å prøve med oss, seier Frp-leiaren.

(©NPK)