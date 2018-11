Hareide: – Meir glad i Ropstad enn nokon gong

innenriks

Utsegna frå partileiaren om at han er meir glad i nestleiaren sin enn nokon gong kjem i eit intervju med Fædrelandsvennen.

– Og det seier eg med handa på hjartet, sjølv om vi har vore rykande ueinige om vegval og om nokre av dei strategiske vala han har gjort undervegs, held Hareide fram.

Etter at partiet vart delt på midten i striden om vegen vidare, har det komme fram mykje om maktkampen Ropstad dreiv i kulissene. I tillegg har nestleiaren sete i tøffe budsjettforhandlingar og delteke i dei innleiande regjeringssonderingane.

– Eg støttar Kjell Ingolf og gjer det eg kan for at han skal lykkast. Eg vaknar til tekstmeldingar frå han, og ofte sovnar eg til dei òg, seier Hareide.

Han har likevel ikkje endra standpunkt, men er framleis heilag overtydd om at det beste hadde vore om det var han og Ap-leiar Jonas Gahr Støre som sat i regjeringssamtalar.

– Eg meiner mitt vegval ville vore best for KrF og for landet. Men viss eg hadde vunne, ville heller ikkje det ha vore nokon dans på roser. Vi visste at dette ville bli krevjande uansett kven som vann, derfor er det viktig å støtte kvarandre.

(©NPK)