I ei pressemelding skriv Nortura at resultata ikkje har stått til forventingane styret har, ifølgje Dagens Næringsliv.

– I det siste er det dessverre for mange piler som peikar i feil retning, og vi har ikkje tid til å vente for lenge på betydelege forbetringar. Styret ser seg derfor nøydd til å gjere denne endringa no, seier styreleiar Trine Hasvang Vaa.

Ho seier at ho er takknemleg for den innsatsen Kolberg har gjort gjennom 20 år for Nortura og dei siste fem som konsernsjef.

