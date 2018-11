KrF vil ikkje sjå bort frå «noko utfall» om terrorsikring

innenriks

– Vi har ikkje konkludert, men har tidlegare sagt at vi vurderer saka som svært alvorleg. Det står eg ved. Vi skal drøfte dette i gruppa vår dei næraste dagane, slik at vi i komiteen er klar til å kome med innstilling neste veke, seier Hans Fredrik Grøvan, som sit i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Dette er ei svært alvorleg sak som gjer at vi ikkje kan sjå bort frå noko utfall før gruppa har konkludert. Grunnlaget ligg i Riksrevisjonens konklusjonar, seier han til NTB.

Grøvan minner om at han tidlegare har skulda regjeringa for å gi eit «sminka bilde» av tilstanden for objektsikring.

– Det er ein svært alvorleg situasjon som i eit gitt tilfelle kan utgjere ein fare for rikets sikkerheit.

Han meiner òg det er «skjerpande omstende» at Riksrevisjonen trekte mange av dei same konklusjonane for to år sidan som i den siste rapporten sin.

KrF-politikaren legg til at det interne vegvalet til partiet, som enda med at ein vil prøve å samarbeide med Solberg-regjeringa, ikkje endrar haldninga hans.

– Vi har vore opptekne av at vi skal halde denne saka skild frå det som skjer elles, seier han.

