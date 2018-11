Straumsubsidiering av bitcoinfabrikkar tek slutt

innenriks

Datasenter har i dag same rabatt som anna kraftkrevjande industri. Det inneber at dei som har ein kapasitet på meir enn 0,5 megawatt, betaler 0,48 øre i avgift per kilowattime, i staden for 16,58 øre.

– Mykje energi og store utslepp

Fleire har den siste tida reagert på at «fabrikkar» som lagar bitcoin og annan kryptovaluta nyt godt av denne avgiftsletten.

– Noreg kan ikkje halde fram å gi enorme avgiftssletter til den skitnaste forma for kryptovalutaproduksjon som bitcoin. Det krev enormt mykje energi og gir store utslepp av klimagassar globalt, sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til NTB nyleg, då det vart klart at Skattedirektoratet foreslo å fjerne avgiftskuttet for dei som produserer kryptovaluta.

No er altså forslaget til direktoratet teke inn i budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartia, og avgiftsfordelen forsvinn ved nyttår. IKT-Norge reagerer kraftig på avgjerda.

– Nei til inntekter og jobbar

– Dette er sjokkerande! Her har budsjettkameratane endra rammevilkår utan drøfting, høyring eller dialog med bransjen. Noreg scorar høgt på rankingar over politisk stabilitet og føreseielege rammevilkår, men no spelar regjeringa hasard med dette truverdet, seier IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva i ei pressemelding.

– Konsekvensen av dette vil jage kryptovaluta-minerane til Sverige og Danmark. Kraft må vi framleis levere til desse sentera innanfor den nordiske kraftmarknaden. Vi seier berre nei til inntekter og jobbar i mange kommunar i Noreg. Vi kan berre håpe at politikarane forstår at energikrevjande datahandsaming er noko av det vi skal leve av i framtida, legg han til.

Ein effekt på 0,5 megawatt er 16 gonger så mykje som straumforbruket i Vang kommune i Valdres, som har 1.700 innbyggjarar, ifølgje Statnett. Oslo har ein maksimal effekt på nesten 2.000 megawatt.

