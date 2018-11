Studentane tapte stipendkampen

innenriks

KrF og regjeringspartia vart tysdag kveld einige om neste års statsbudsjett. Avtalen gjer ikkje om på ein del av stipendordninga studentane har protestert mot. Sjølv om studentane får bestått i eit fag, vil ein del av lånet berre bli gjort om til stipend dersom studenten fullfører ein grad.

–⁠ Herregud, vi er ekstremt skuffa og forbanna. No har regjeringa og KrF valt å oversjå alle fornuftige innspel frå studentar og institusjonar, seier leiar Håkon Randgaard Mikalsen i Norsk studentorganisasjon (NSO) til Universitas.

I statsbudsjettet blir lagt det opp til at 25 prosent av studielånet kan bli gjort om til stipend på grunnlag av studiepoeng, mens dei siste 15 prosentane berre vil bli omgjort for dei som har fullført graden. Målet er å få fleire enn to tredelar av studentane, som i dag, til å fullføre eit påbegynt løp.

Eit opprop frå NSO mot forslaget har fått over 20.000 underskrift og støtte frå nærare 30 organisasjonar, inkludert KrFU.

(©NPK)